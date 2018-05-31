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31.05.2018, 07:33

Сегодня глава МИД Германии прилетит в Киев и уедет на восток

Сегодня глава МИД Германии прилетит в Киев и уедет на восток - Фото
Хайко Маас (фото - bmjv.de)

Для Хейко Мааса это первый визит в Украину на должности главы внешнеполитического ведомства ФРГ

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Сегодня, в последний день весны, в Украину на два двое суток приедет министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Основная цель рабочего визита координатора немецкой внешней политики - переговоры с местным коллегой Павлом Климкиным, в основном об усилении взаимодействия ради политического урегулирования в Донбассе.

После прилета в Киев министры отправятся на свободную от оккупации часть Донецкой области - на месте ознакомиться с положением дел в регионе.

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В конце апреля 2018 года Маас заявил, что не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в Большую семерку. 

10 мая он побывал в Москве, а на следующий день объявил о намерении пригласить глав МИД Франции, Украины и РФ для встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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Теги: визит, Хайко Маас, война в донбассе, павел климкин, мид германии
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