Сенцов отказался от личного общения со священником - тюремщики РФ

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

commenthover

В УФСИН РФ заявляют, что политзаключенный украинец на условия содержания не жаловался

Реклама

Реклама

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний России заявили, что иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк посетил исправительную колонию, где держат украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по округу.

Российские тюремщики заявляют, что священник был в палате, где находится Сенцов. Он якобы поинтересовался здоровьем украинца, на что Олег, по их словам, ответил, что "чувствует себя нормально и находится под наблюдением медицинских работников". По данным УФСИН, жалоб на условия содержания он тоже не высказал.

"Иерей Богдан Василюк предложил ему поговорить без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, объяснив, что помощи священнослужителя не нуждается", - говорится в сообщении.

31 июля сообщалось, что в колонию к политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову не пустили священника. Начальник УФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу Апостольской православной церкви, во встрече с Олегом Сенцовым. Новиков аргументировал свой отказ тем, что не увидел целесообразности во встрече священнослужителя с Сенцовым.