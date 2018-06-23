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23.06.2018, 21:31

Сенцов поблагодарил российских кинематографистов за поддержку

Сенцов поблагодарил российских кинематографистов за поддержку - Фото
Олег Сенцов Фото: скриншот Радио Свобода

Письмо украинского политзаключенного опубликовал российский кинопродюсер Евгений Гиндилис

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов в колонии РФ написал письмо российским кинематографистам, в котором поблагодарил их за поддержку. Письмо опубликовал российский кинопродюсер Евгений Гиндилис в своем Facebook.

«Тем, кто надел футболки и не только! Друзья-киношники! Спасибо всем за то, что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться - это оказывается так сложно, правда? Трудно сделать только первый шаг. Кто его сделал сразу, а кто-то только недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране», - написал Сенцов.

Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

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Теги: поддержка, Олег Сенцов, письмо, кинематографист
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