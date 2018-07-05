Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.07.2018, 22:44

Сенцов: Нужно говорить правду и не париться о последствиях

Сенцов: Нужно говорить правду и не париться о последствиях - Фото
Олег Сенцов

Украинский режиссер встретился с сестрой и попросил передать, чтобы его превращали в главного политзаключенного

Реклама
Реклама

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова 5 июля посетила его в колонии в российском городе Лабытнанги. Он сказал, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа. Об этом Наталья Каплан написала в Facebook.

Каплан рассказала, что Сенцов продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа.

По словам сестры, Олег просит не акцентировать все внимание на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех узников.

Каплан пишет, что Сенцов сильно постарел и похудел.

Ранее сегодня, 5 июля, сообщалось, что Наталья Каплан говорила с Олегом Сенцовым два часа. Рассказала, что Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 05.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: политзаключенные, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Во имя свободы: Сенцов стал первым лауреатом "украинского Давоса"
Политика Во имя свободы: Сенцов стал первым лауреатом "украинского Давоса"
"За время голодовки потерял 15 кг": с Сенцовым встретилась сестра
Политика "За время голодовки потерял 15 кг": с Сенцовым встретилась сестра
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 