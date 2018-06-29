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29.06.2018, 16:40

Сенцова могут кормить насильно непонятной смесью - Денисова

Сенцова могут кормить насильно непонятной смесью - Денисова - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот)

По мнению омбудсмена, украинского режиссера Олега Сенцова в российской тюрьме могут кормить насильно

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Незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова могут принудительно кормить в российской тюрьме. Об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на официальном сайте.

"Противоречивое заявление о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляет думать, что его могут принудительно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что настаивала на доступе к Сенцову, чтобы воочию понять его состояние здоровья, а также выяснить, какую медицинскую помощь ему оказывают.

Денисова сообщила также, что Кремль пытается навязать Олегу Сенцову российское гражданство.

Украина готова передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, сообщила омбудсмен.

Ранее она обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к политзаключенным.

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Теги: Олег Сенцов, Людмила Денисова, Россия, война
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