Сенцова осмотрел консилиум российских врачей

Олег Сенцов Фото: скриншот Радио Свобода

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О состоянии здоровья режиссера, а также о том, что именно ему рекомендуют российские врачи, ФСИН не сообщила

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Консилиум медиков Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе России провел обследование украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 27-й день голодает в российской колонии. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает Крым.Реалии.

Согласно сообщению, Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Также медикам колонии даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента.

О состоянии здоровья режиссера, а также о том, что именно ему рекомендуют российские врачи, в сообщении не говорится.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня он попал в медсанчасть. 7 июня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб. 8 июня стало известно о решении объявить голодовку украинским политзаключенным в РФ Станиславом Клыхом.

Сегодня СМИ опубликовали письмо Сенцова российским правозащитникам, в котором он сообщает, что получает необходимую медицинскую помощь и чувствует себя нормально.