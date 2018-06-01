Схемы выяснили, чем владеет семья замглавы СБУ Демчины

Павел Демчина (фото - radiosvoboda.org)

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Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина сообщил, что в месяц зарабатывает около 60 тыс грн

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Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина утверждает, что купил в 2018 года спортивный Range Rover за сумму до $30 тыс. Об этом говорится в расследовании журналистов Схемы (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Перший).

"У меня задекларирована была достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот 5-летний автомобиль, который стоит, посмотрите в интернете, до $30 тыс", - сказал Демчина.

Отвечая на вопрос, сколько денег он заработал в период с 2016 по 2018 год, Демчина уточнил: "Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых подразделений".

По его словам, он ориентировочно зарабатывает ежемесячно 60 тыс грн.

"Демчина - один из самых влиятельных чиновников СБУ. Он - первый заместитель главы службы и возглавляет известное "управление К" - по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Малоимущие родственники первого заместителя председателя СБУ Демчины обзавелись дорогими особняками", - говорится в материале.

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Один из особняков дедушки и бабушки троих детей Демчины находится в Ровенской области.

"Этот уютный кирпичный дом в Старой Рафаловке принадлежит 60-летнему Виктору Воловчук. Имение в 160 квадратов Воловчук ввели в эксплуатацию в начале этого года. Виктор Воловчук на Ровенской АЭС работал на рядовой должности. Удалось установить из собственных источников, зарабатывал он в среднем около 10 тыс грн в месяц. У его жены Валентины последние пять лет вообще не было работы", - отмечается в материале.

В Старой Рафаловке еще один дом принадлежит родным матери его детей Ольги Воловчук. Здесь живет с семьей ее сестра Наталья Дуброва, в девичестве - Воловчук.

Дом площадью почти 300 квадратных метров в начале 2017 года оформил на себя муж сестры Ольги Воловчук - Виктор Дуброва.

Журналисты "Схем" решили поинтересоваться и у этой семьи - не помогал им финансово отец детей их родственников, первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина. Однако и здесь хозяева не открыли, а на телефонные звонки не отвечали.

Мать троих его детей, Ольга Воловчук, живет вот в этом роскошном поместье в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

Также она - владелица нескольких дорогих автомобилей.

Сам Демчина официально не имеет собственного жилья и зарегистрирован в ведомственном общежитии СБУ.

10 марта 2017 года Демчина, которого журналисты-расследователи программы Слідство.Інфо заподозрили в жизни не по средствам, обратился с заявлением в НАБУ с просьбой проверить опубликованные в СМИ материалы и его декларацию о доходах.