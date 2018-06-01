Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 15:07

Схемы выяснили, чем владеет семья замглавы СБУ Демчины

Схемы выяснили, чем владеет семья замглавы СБУ Демчины - Фото
Павел Демчина (фото - radiosvoboda.org)

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина сообщил, что в месяц зарабатывает около 60 тыс грн

Реклама
Реклама

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина утверждает, что купил в 2018 года спортивный Range Rover за сумму до $30 тыс. Об этом говорится в расследовании журналистов Схемы (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Перший).

"У меня задекларирована была достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот 5-летний автомобиль, который стоит, посмотрите в интернете, до $30 тыс", - сказал Демчина.

Отвечая на вопрос, сколько денег он заработал в период с 2016 по 2018 год, Демчина уточнил: "Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых подразделений".

По его словам, он ориентировочно зарабатывает ежемесячно 60 тыс грн.

"Демчина - один из самых влиятельных чиновников СБУ. Он - первый заместитель главы службы и возглавляет известное "управление К" - по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Малоимущие родственники первого заместителя председателя СБУ Демчины обзавелись дорогими особняками", - говорится в материале.

Смотрите также: У замглавы СБУ Демчины журналисты обнаружили тайную недвижимость

Один из особняков дедушки и бабушки троих детей Демчины находится в Ровенской области.

"Этот уютный кирпичный дом в Старой Рафаловке принадлежит 60-летнему Виктору Воловчук. Имение в 160 квадратов Воловчук ввели в эксплуатацию в начале этого года. Виктор Воловчук на Ровенской АЭС работал на рядовой должности. Удалось установить из собственных источников, зарабатывал он в среднем около 10 тыс грн в месяц. У его жены Валентины последние пять лет вообще не было работы", - отмечается в материале.

В Старой Рафаловке еще один дом принадлежит родным матери его детей Ольги Воловчук. Здесь живет с семьей ее сестра Наталья Дуброва, в девичестве - Воловчук.

Дом площадью почти 300 квадратных метров в начале 2017 года оформил на себя муж сестры Ольги Воловчук - Виктор Дуброва.

Журналисты "Схем"  решили поинтересоваться и у этой семьи - не помогал им финансово отец детей их родственников, первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина. Однако и здесь хозяева не открыли, а на телефонные звонки не отвечали.

Мать троих его детей, Ольга Воловчук, живет вот в этом роскошном поместье в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

Также она - владелица нескольких дорогих автомобилей.

Сам Демчина официально не имеет собственного жилья и зарегистрирован в ведомственном общежитии СБУ.

10 марта 2017 года Демчина, которого журналисты-расследователи программы Слідство.Інфо заподозрили в жизни не по средствам, обратился с заявлением в НАБУ с просьбой проверить опубликованные в СМИ материалы и его декларацию о доходах.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, сбу, павел демчина, виктор воловчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве на взятке задержана инспектор ювенальной превенции
Киев В Киеве на взятке задержана инспектор ювенальной превенции
Декларации-2018. Самые богатые сотрудники офиса Порошенко
Политика Декларации-2018. Самые богатые сотрудники офиса Порошенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 