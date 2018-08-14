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14.08.2018, 17:22

Снова на рассмотрение: дело Гиви вернули обратно в прокуратуру

Снова на рассмотрение: дело Гиви вернули обратно в прокуратуру - Фото
Михаил Толстых (Гиви) (скриншот видео)

Апелляционный суд тоже решил, что достаточных доказательств смерти главаря боевиков нет, поэтому дело не закрыли

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Апелляционный суд Днепропетровской области вернул в прокуратуру дело против одного из главарей боевиков Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщает Радио Свобода.

Он считается погибшим, но суд не закрыл дело из-за отсутствия официального подтверждения смерти.

Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и оставил апрельское решение Павлоградского суда без изменений.

В решении суда говорится, что по информации Департамента контрразведки СБУ, 8 февраля 2017 года Толстых был убит у себя в кабинете, но в то же время "информация не подтверждена и не опровергнута". 

В апреле прокурор выражал недовольство таким решением суда - он якобы считает возможным рассматривать дело против лица при наличии сведений о его смерти.

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Теги: боевики, суд, прокуратура, уголовное дело, Гиви
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