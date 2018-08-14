Снова на рассмотрение: дело Гиви вернули обратно в прокуратуру

Апелляционный суд Днепропетровской области вернул в прокуратуру дело против одного из главарей боевиков Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщает Радио Свобода.
Он считается погибшим, но суд не закрыл дело из-за отсутствия официального подтверждения смерти.
Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и оставил апрельское решение Павлоградского суда без изменений.
В решении суда говорится, что по информации Департамента контрразведки СБУ, 8 февраля 2017 года Толстых был убит у себя в кабинете, но в то же время "информация не подтверждена и не опровергнута".
В апреле прокурор выражал недовольство таким решением суда - он якобы считает возможным рассматривать дело против лица при наличии сведений о его смерти.