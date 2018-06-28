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28.06.2018, 16:28

США думают, что РФ может вернуться в G7 без возвращения Крыма

США думают, что РФ может вернуться в G7 без возвращения Крыма - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

По словам госсекретаря, президент США считает возвращение России в G7 неизбежным и в этом могут помочь "компромиссы"

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Президент США Дональд Трамп считает возвращение России в международное сообщество неизбежным и "компромиссы" могут позволить ей вернуться в G7, не возвращая Крым Украине. Об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, передает AP.

По словам Помпео, он может представить себе ряд "компромиссов" с Россией, которые позволят ей вернуться в G7. При этом госсекретарь подчеркнул, что позиция США остается прежней - Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году и это привело к ее исключению из Большой семерки. 

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геополитических беседах неизбежно", - сказал Помпео. 

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16 июля в Хельсинки встретятся президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин

По словам Трампа, на первой отдельной встрече президенты планируют обсудить Украину, Сирию и "много других тем".

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Теги: аннексия Крыма, Россия, США, большая семерка, компромиссы
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