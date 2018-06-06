Стало известно, кого предложат Раде кандидатами в аудиторы НАБУ

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Антикоррупционный комитет парламента на сегодняшнем заседании определился с кандидатурами на должность аудитора Бюро от Верховной Рады

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Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции определился с кандидатами в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, которых предложит парламенту для рассмотрения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На заседании в среду, 6 июня, члены комитета рекомендовали на должность аудитора НАБУ от Рады кандидатуры бывшего американского прокурора Томаса Файерстоуна и правозащитника Владимира Василенко. Изначально на эту должность претендовали пять человек.

Перед началом заседания секретарь комитета Дмитрий Добродомов заявил, что был пропущен этап определения кандидатов на конкурс. В то же время первый замглавы комитета Юрий Савчук отметил, что кандидатов заслушают и рейтинговым голосованием отберут для внесения в сессионный зал.

После этого Добродомов, а также члены комитета Владимир Парасюк, Егор Соболев и Сергей Лещенко ушли с заседания, однако кворум при этом сохранился. Оставшиеся члены комитета избрали секретарем депутата от Блока Петра Порошенко Татьяну Рычкову.

Это уже третий по счету конкурс на должность аудитора НАБУ по квоте парламента.

Из трех институтов, которые должны делегировать аудиторов Бюро - Рада, президент и Кабмин - со своим представителем пока определилось только правительство.