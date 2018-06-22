Суд назначил экспертизу книги Онищенко в рамках дела Яценюка

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Депутат в своей книге утверждает, что президент Петр Порошенко якобы поручил ему организовать "медийную антикампанию" против тогдашнего премьера

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Печерский райсуд Киева в рамках уголовного дела Нацполиции о вмешательстве в деятельность Арсения Яценюка в бытность его премьер-министром назначил семантико-текстуальную экспертизу недавно изданной книги беглого депутата Александра Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Соответствующее определение от 18 июня 2018 года опубликовано в реестре судебных решений.

В книге Онищенко утверждает, что якобы получил от президента Петра Порошенко "указание организовать медийную антикампанию" против премьера Яценюка, чтобы рейтинг последнего "упал с 30% поддержки украинцами до 1%". Кампания "длилась 10 месяцев, ежемесячно на нее тратили $3 млн", говорится в тексте определения.

По словам следователя, для расследования дела необходимо установить значение некоторых понятий, слов и словосочетаний, использованных в книге Онищенко.

В тексте определения перечислены фрагменты издания, которые должны быть проанализированы в ходе экспертизы. Следствие просит экспертов разъяснить значения таких фраз из книги, как "сбивающие премьера", "топили Яценюка", "сбей Яценюка", "раскулачивание Яценюка", "усложнить жизнь Яценюку" и др., а также проверить наличие в тексте "информации негативного характера" об экс-премьере.

11 мая 2018 года Нацполиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка в бытность его премьер-министром с целью отставки политика. Поводом послужили заявления Онищенко о якобы заказной информационной кампании против премьера.