Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 13:12

Суд назначил экспертизу книги Онищенко в рамках дела Яценюка

Суд назначил экспертизу книги Онищенко в рамках дела Яценюка - Фото
Фото: скриншот видео

Депутат в своей книге утверждает, что президент Петр Порошенко якобы поручил ему организовать "медийную антикампанию" против тогдашнего премьера

Реклама
Реклама

Печерский райсуд Киева в рамках уголовного дела Нацполиции о вмешательстве в деятельность Арсения Яценюка в бытность его премьер-министром назначил семантико-текстуальную экспертизу недавно изданной книги беглого депутата Александра Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Соответствующее определение от 18 июня 2018 года опубликовано в реестре судебных решений.

В книге Онищенко утверждает, что якобы получил от президента Петра Порошенко "указание организовать медийную антикампанию" против премьера Яценюка, чтобы рейтинг последнего "упал с 30% поддержки украинцами до 1%". Кампания "длилась 10 месяцев, ежемесячно на нее тратили $3 млн", говорится в тексте определения.

По словам следователя, для расследования дела необходимо установить значение некоторых понятий, слов и словосочетаний, использованных в книге Онищенко.

В тексте определения перечислены фрагменты издания, которые должны быть проанализированы в ходе экспертизы. Следствие просит экспертов разъяснить значения таких фраз из книги, как "сбивающие премьера", "топили Яценюка", "сбей Яценюка", "раскулачивание Яценюка", "усложнить жизнь Яценюку" и др., а также проверить наличие в тексте "информации негативного характера" об экс-премьере.

11 мая 2018 года Нацполиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка в бытность его премьер-министром с целью отставки политика. Поводом послужили заявления Онищенко о якобы заказной информационной кампании против премьера.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Онищенко, петр порошенко, арсений яценюк, петр пятый, книга онищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в ФРГ - СМИ
Политика У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в ФРГ - СМИ
Никто не ждет испанскую инквизицию. Какие аудиторы нужны для НАБУ
Мнение Никто не ждет испанскую инквизицию. Какие аудиторы нужны для НАБУ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 