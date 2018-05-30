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30.05.2018, 19:47

Суд отказался удовлетворить иск Саакашвили к МВД Украины

Суд отказался удовлетворить иск Саакашвили к МВД Украины - Фото
Михаил Саакашвили

Политик просил суд признать незаконным приказ МВД про образцы документов для принятия в украинское гражданство

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Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии Рух новых сил Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Министерству внутренних дел Украины. Об этом сообщает портал судебной власти.

Саакашвили отказали в удовлетворении исковых требований, учитывая "формальное соответствие приказа МВД требованиям законодательства".

Саакашвили просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым утверждаются образцы документов, подающихся для принятия в гражданство Украины, в частности, форма 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) в части пункта "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою".

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили, по сообщениям, из-за сознательного представления ложных сведений при приобретении украинского гражданства. Саакашвили 10 сентября прошлого года попал на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а затем Государственная пограничная служба и Государственная миграционная служба Украины заявили, что по процедуре реадмиссии его вернули в Польшу – страну, откуда он в сентябре 2017-го "прибыл, в нарушение украинского законодательства". Из Польши Саакашвили поехал в Нидерланды.
Позже стало известно, что Саакашвили запретили на три года въезд в Украину.

Украинские суды рассматривают несколько исков Саакашвили.

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Теги: Михеил Саакашвили, гражданство
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