Суд отказался удовлетворить иск Саакашвили к МВД Украины

Михаил Саакашвили

commenthover

Политик просил суд признать незаконным приказ МВД про образцы документов для принятия в украинское гражданство

Реклама

Реклама

Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии Рух новых сил Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Министерству внутренних дел Украины. Об этом сообщает портал судебной власти.

Саакашвили отказали в удовлетворении исковых требований, учитывая "формальное соответствие приказа МВД требованиям законодательства".

Саакашвили просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым утверждаются образцы документов, подающихся для принятия в гражданство Украины, в частности, форма 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) в части пункта "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою".

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили, по сообщениям, из-за сознательного представления ложных сведений при приобретении украинского гражданства. Саакашвили 10 сентября прошлого года попал на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а затем Государственная пограничная служба и Государственная миграционная служба Украины заявили, что по процедуре реадмиссии его вернули в Польшу – страну, откуда он в сентябре 2017-го "прибыл, в нарушение украинского законодательства". Из Польши Саакашвили поехал в Нидерланды.

Позже стало известно, что Саакашвили запретили на три года въезд в Украину.

Украинские суды рассматривают несколько исков Саакашвили.