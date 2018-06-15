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15.06.2018, 19:17

Суд отменил закрытие дела против Злочевского

Суд отменил закрытие дела против Злочевского - Фото
Николай Злочевский Фото: LIGA.net

Суд принял решение отменить постановление прокурора САП от 1 августа 2017 года о закрытии данного производства

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Соломенский райсуд Киева возобновил расследование против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом LIGA.net стало известно из источников в правоохранительных органах.

Суд принял решение отменить постановление прокурора САП от 1 августа 2017 года о закрытии данного производства.

"САП закрывал по собственной инициативе. НАБУ не против возобновить расследование", - сказал собеседник агентства в НАБУ.

Уголовное дело против Злочевского было открыто при генпрокуроре Виталии Яреме. В январе 2015-го Злочевского объявили в международный розыск: ему инкриминировали незаконное обогащение, а также возможную незаконную выдачу лицензий своим же фирмам на добычу газа в перспективных месторождениях. В 2015-м в Великобритании заморозили банковские счета экс-министра на сумму $23 млн. В январе 2016-го это дело передали в НАБУ.

В сентябре 2016-го Печерский суд постановил снять Злочевского с международного розыска; ГПУ в октябре, уже при генпрокуроре Юрии Луценко, выдала об этом постановление и соответствующая карточка исчезла с сайта МВД. Через несколько месяцев в СМИ появилась информация, что в Вене друг и бизнес-партнер Петра Порошенко, депутат от БПП Игорь Кононенко встречался со Злочевским. Сам Кононенко факт встречи отрицал. По версии беглого нардепа Александра Онищенко, тогда Злочевский и Кононенко "обо всем договорились".

Через полтора года САП решила закрыть дело против Злочевского о якобы незаконной выдаче лицензий: по словам Назара Холодницкого, следствием "не было получено достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства". В январе 2018-го в газодобывающей компании экс-министра заявили, что все дела против Злочевского закрыты, а уже в феврале, по данным СМИ, он приехал в Украину.

Онищенко утверждает, что к снятию уголовных дел со Злочевского причастен непосредственно Порошенко.

Разговор, запись которого опубликовал Онищенко, состоялась якобы в январе 2016-го между ним и Порошенко. На пленке беглый нардеп рассказывает о своем разговоре со Злочевским в Дубае, во время которого тот просил передать президенту ряд предложений: о сотрудничестве компаний Порошенко, Кононенко, Злочевского, НАК Нефтегаз и других, а также предложении "свернуть" долг в $10 млн за газ для компаний Игоря Кононенко. 

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Теги: николай злочевский, производство, набу, сап, закрытие
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