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24.05.2018, 12:48

Судей антикорсуда отберут без антикоррупционеров – источник в НФ

Судей антикорсуда отберут без антикоррупционеров – источник в НФ - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Депутаты убедили представителей МВФ в том, что украинские общественники не должны участвовать в отборе судей Антикоррупционного суда, утверждают в ВР

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В одном из раундов переговоров с МВФ по законопроекту о Высшем антикоррупционном суде №7440 депутаты согласовали с представителями фонда условие, что украинские общественные организации, специализирующиеся на борьбе с коррупцией, и украинские офисы международных антикоррупционных организаций не будут допущены к отбору судей нового суда. Об этом LIGA.net рассказал собеседник во фракции Народный фронт в Верховной Раде.

По словам источника, для нардепов было "принципиально" не видеть среди экспертов по отбору кандидатов в Антикоррупционный суд украинских общественников.

Если переговоры пройдут успешно, в международную комиссию экспертов войдут представители GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией), ОБСЕ и ООН, отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что, вероятнее всего, сегодня Рада не будет голосовать в целом за законопроект об Антикоррупционном суде из-за большого количества поправок, которые не успеет рассмотреть за этот пленарный день.

По словам источника, фракция Народный фронт в большинстве своем готова поддержать поправку о праве международных экспертов ветировать кандидатуры судей, которая стала наиболее дискуссионной. НФ якобы занял такую позицию после общения его лидера, экс-премьер-министра Арсения Яценюка с представителями МВФ накануне.

23 мая 2018 года Рада приступила к рассмотрению проекта закона о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении.

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, отбор судей, борьба с коррупцией, антикоррупционеры
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