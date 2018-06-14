Сытник: Поправка в законе об антикорсуде - существенный шаг назад

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По мнению директора НАБУ, "еще не поздно устранить этот нюанс"

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Скандальная поправка в законе о создании Высшего антикоррупционного суда является существенным шагом назад в противостоянии топ-коррупции. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Эта правка - это уже не основной текст закона, а переходные положения. Этот нюанс технический по факту, но на деле - принципиальный для работы суда", - считает он.

Сытник привел пример того, как неудачно работает эта поправка. По его словам на следующей неделе янтарное дело будет передано в суд. Ранее надеялись, что это дело позже будет передано в апелляционную палату антикоррупционного суда. "Но на этом пути создали существенную проблему", - отметил он.

По словам главы НАБУ, ранее в тексте закона шла речь о том, что приговоры первой инстанции будут выноситься в обычных судах, а апелляция - в палате антикоррупционного суда. Но в итоговом тексте апелляция (а также кассация) остаются обычным судам.

"Я ожидал, что подобное будет. И это произошло. Но еще не поздно устранить этот нюанс. Думаю, что некоторые фигуранты (дел НАБУ, - ред.) праздновали. Надеюсь, их праздник будет недолгим", - сказал Сытник.

Закон об Антикоррупционном суде сегодня вступил в силу: полный его текст был опубликован 13 июня в официальном вестнике парламента Голос Украины. Некоторые нормы документа №2447-VIII начнут действовать только с началом работы антикорсуда. С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.

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Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. В его компетенции - рассмотрение дел в ведении НАБУ.