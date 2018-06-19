Тандит назвал причину увольнения с должности советника главы СБУ

Юрий Тандит (фото - LIGA.net)

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Бывший советник главы СБУ прокомментировал факт своего увольнения

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Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит уволился с должности по собственному желанию. Об этом он сообщил сегодня в комментарии LIGA.net.

"Написал заявление сам, до проведения форума (лидера политической партии Батькивщина Юлии Тимошенко, - ред). Остаюсь в хороших отношениях с председателем СБУ (Василием Грицаком, - ред)", - сказал Тандит.

По словам Тандита, по своей инициативе, на волонтерской основе, он будет продолжать заниматься вопросом освобождения заложников. "И в этом вопросе - все хорошо, сейчас захожу на важную встречу", - уточнил он, не сообщив подробности.

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Отвечая на вопрос о причинах своего увольнения, Тандит сказал: "Принял для себя решение идти дальше".

Он также добавил, что будет вести проект "Добро и зло" на одном из украинских каналов.

24 января 2017 года Тандит называл формулу обмена украинских заложников.

Глава СБУ назначил Тандита своим советником в июле 2015 года.

До этого он был главой Координационного центра освобождения заложников Министерства обороны Украины. Тандит был главным переговорщиком Центра содействия и освобождения пленных и заложников при СБУ.