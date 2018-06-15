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15.06.2018, 15:50

Тимошенко хочет для Украины парламентскую республику с канцлером

Тимошенко хочет для Украины парламентскую республику с канцлером - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению лидера Батькивщины, выборы в Раду следует разделить на два тура: партия-победитель получает 226 мандатов, другие силы делят 224 кресел

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Самая удачная форма правления для Украины - это парламентская республика канцлерского типа, вроде Германии 1949—1963 годов при канцлере Конраде Аденауэре. Об этом на форуме "Новый курс Украины" заявила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, передает корреспондент LIGA.net.

Во время выступления она продемонстрировала статистику о том, что 30 "самых успешных" стран имеют парламентскую форму правления.

Слабая сторона парламентской республики, по мнению Тимошенко, это "коррупционные договоренности при формировании большинства", но, добавила она, этих минусов не лишены также и другие европейские государства.

"Главная задача парламентской республики - убрать дуализм власти, потому что рано или поздно президент теряет власть над большинством и не может принимать важные государственные решения", - заявила она, добавив, что такой президента "несколько лет своего правления шантажирует парламент досрочными выборами".

Во избежание этого лидер Батькивщины предложила реализовать парламентскую форму правления вместе с новой избирательной конструкцией, когда выборы в Раду проходят в два тура: в первом проходной барьер опускается до 2%, и две партии, набравшие большее количество голосов, выходят во второй тур.

"Партия, которая набирает абсолютное большинство голосов, становится правящей и получает большинство в 226 голосов", - отметила она.

Оппозиция в этой конструкции формируется партиями, которые проиграли выборы в двух турах. Тимошенко предлагает отдать оппозиции Счетную палату для контроля над властью, избрание глав комитетов, следственных комиссий и права на их создание, а также "принять всеобъемлющий закон об оппозиции".

По мнению Тимошенко, следует также сделать возможность проведения референдума, "если народ хочет досрочные перевыборы в Раду".

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Сегодня Тимошенко предложила создать так называемые палаты чести, которые, по ее мнению, должны заменить дисциплинарные комиссии.

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Теги: канцлер, юлия тимошенко, парламентская республика
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