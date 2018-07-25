Томос об автокефалии УПЦ: Новинский угрожает гражданской войной

Вадим Новинский

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Нардеп и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский грозит началом сражения за приходы после предоставления УПЦ КП томоса об автокефалии от Константинополя

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Нардеп от Оппозиционного блока и спонсор Украинской православной церкви Московского патриарха Вадимом Новинским угрожает началом гражданской войны за приходы и расколом страны в случае предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

"Если эта инициатива президента Порошенко (предоставление томоса об автокефалии УПЦ - ред.) будет реализована, то единой поместной церкви в Украине в ближайшие сто лет не будет уже точно. Более того, очень велика вероятность развала страны, гражданской войны", - заявил он.

Он пожелал, чтобы томос УПЦ не получила "для его же (Порошенко - ред.) блага и блага Украины".

По его словам, Патриарха Константинопольского Варфоломея он тоже предупредил, что в случае получения какого-либо документа, даже без "конкретики", "у нас в стране начнется гражданская война".

"Она будет в каждом городе, каждом селе: когда за храмы, принадлежащие канонической церкви (так он называет УПЦ КП - ред.), начнут сражения эти бандиты, которые делали это на протяжении последних четырех лет", - продолжил он.

"Только теперь они будут считать, что имеют на это якобы какие-то законные основания (..) Вот только вы почему-то называете этих людей "активистами", а я считаю их бандитами", - резюмировал Новинский.

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Новинский не ответил утвердительно на вопрос, будет ли "организовывать некие отряды самообороны для противодействия захвату" Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которая еще находится под юрисдикцией МП, однако заявил, что защищать будет.

"Сам, лично встану защищать", - сказал он.

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19 апреля Порошенко заявил, что единая православная церковь не станет государственной, кто захочет, тот сможет остаться в церкви Московского патриархата.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.