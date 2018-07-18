Трамп изобрел новое психическое заболевание

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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По мнению, президента США, синдром "одержимости Трампом" развился у всех его политические оппонентов

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Президент США изобрел новое психическое заболевание - синдром "одержимости Трампом". Об этом Дональд Трамп написал у себя в Twitter.

По мнению президента США, синдром "одержимости Трампом" развился у всех его политические оппонентов - особенно критиков его отношений с российским лидером Владимиром Путиным.

"Некоторым людям ненавистен тот факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы воевать, чем видеть такое. Это называется синдромом одержимости Трампом!" - написал глава Белого дома.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.