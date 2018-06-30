Трамп о вероятности признания Крыма российским: "Посмотрим"

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Об этом сообщает Politico.
На вопрос Трамп ответил: "Мы посмотрим".
При этом президент сказал, что предыдущий президент Обама виновен в оккупации Россией Крыма, потому что он "позволил, чтобы это произошло".
Накануне Государственный секретарь США передал, что Трамп считает возвращение России в международное сообщество неизбежным и "компромиссы" могут позволить ей вернуться в G7, не возвращая Крым Украине.