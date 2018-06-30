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30.06.2018, 09:32

Трамп о вероятности признания Крыма российским: "Посмотрим"

Трамп о вероятности признания Крыма российским: "Посмотрим" - Фото
Дональд Трамп (скриншот видео

Президент США уклончиво ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты признать аннексию Крыма

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Президент США Дональд Трамп  не дал четкого ответа на вопрос, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Об этом сообщает Politico.

На вопрос Трамп ответил: "Мы посмотрим".

При этом президент сказал, что предыдущий президент Обама виновен в оккупации Россией Крыма, потому что он "позволил, чтобы это произошло". 

Накануне Государственный секретарь США передал, что Трамп считает возвращение России в международное сообщество неизбежным и "компромиссы" могут позволить ей вернуться в G7, не возвращая Крым Украине. 

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Теги: Россия, дональд трамп, Крым, аннексия
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