Трамп о вероятности признания Крыма российским: "Посмотрим"

Дональд Трамп (скриншот видео

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Президент США уклончиво ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты признать аннексию Крыма

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Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Об этом сообщает Politico.

На вопрос Трамп ответил: "Мы посмотрим".

При этом президент сказал, что предыдущий президент Обама виновен в оккупации Россией Крыма, потому что он "позволил, чтобы это произошло".

Накануне Государственный секретарь США передал, что Трамп считает возвращение России в международное сообщество неизбежным и "компромиссы" могут позволить ей вернуться в G7, не возвращая Крым Украине.