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12.07.2018, 14:42

Трамп ответил на вопрос о возможности признания аннексии Крыма

Трамп ответил на вопрос о возможности признания аннексии Крыма - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Трамп в очередной раз упрекнул бывшего президента Барака Обаму, который, по мнению нынешнего главы Белого дома, допустил аннексию Крыма

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Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма. Об этом у него поинтересовались журналисты на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает собственный корреспондент Европейской правды.

Вместо ответа на вопрос о возможности признания аннексии Россией украинского полуострова, Трамп в очередной раз упрекнул бывшего президента Барака Обаму, который, по мнению нынешнего главы Белого дома, допустил агрессию РФ против Украины.

"Это интересный вопрос. Потому задолго до того, как я пришел (на пост президента), Обама позволил этому случиться... Он мог это остановить, но сделал все, чтобы это произошло. Такова была его решимость", - сказал Трамп.

"Что произойдет с Крымом теперь, я не могу вам сказать. Я этого не знаю", - подчеркнул он, снова добавив, что именно Обама несет ответственность за происходящее.

Бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст в интервью LIGA.net заявил, что когда Трамп говорит о том, Крым российский - это не отображает официальную позицию США в целом.

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Теги: аннексия Крыма, Россия, США, дональд трамп, барак обама
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