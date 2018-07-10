Украине грозит наплыв нелегалов - Госпогранслужба

Петр Цигикал (фото - пресс-служба ГПСУ)

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Нужно усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение границы, считает глава Госпогранслужбы

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В обозримом будущем Украина может столкнуться с наплывом нелегалов из Африки и Ближнего Востока. Такое предположение высказал руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал, пишет Укринформ.

“Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом”, - заявил он.

По словам главы ГПСУ, страны ЕС сейчас существенно усиливают противодействие незаконной миграции, из-за чего "состоится переориентирование этих потоков на другие направления" - в том числе и в Украину.

Цигикал подчеркнул, что уже сейчас наблюдается увеличение количества нелегалов на каналах легального въезда в страну. Потенциальные мигранты, "опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы" и другие условно законные пути, пытаются попасть в Украину, чтобы закрепиться здесь на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС.

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Руководитель Госпогранслужбы убежден, что Киев должен, не мешкая, усилить миграционные законы и ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в страну, а правоохранителям следует тщательно отработать взаимодействие структур при недопуске нелегалов в Украину и усилить инженерное обустройство границы.

Это комплексный вопрос, который касается всех участников сектора нацбезопасности и обороны резюмировал Цигикал.