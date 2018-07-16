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16.07.2018, 14:45

Турчинов: Задача для ОПК - создание новых ракетных систем ПВО

Турчинов: Задача для ОПК - создание новых ракетных систем ПВО - Фото
Фото: пресс-служба СНБО

Новые станки были закуплены заводом ВИЗАР по прямым контрактам во исполнение решения СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности "оборонки"

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Совет национальной безопасности и обороны поставил перед отечественным оборонно-промышленным комплексом задачу по созданию новых перспективных ракетных систем ПВО. Об этом во время визита на завод ВИЗАР заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщила пресс-служба ведомства.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны", - подытожил Турчинов.

По его словам, украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом оборудование и комплектующие для производства современного оружия без посредничества госспецэкспортеров.

"Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей для ракетного производства", - рассказал он.

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По информации Турчинова, к 2014 году 40% комплектующих завод получал из РФ, и 88% продукции поставлял туда же. Сейчас, заверил секретарь СНБО, за счет импортозамещения ВИЗАР полностью обеспечил производство собственной продукции без российских комплектующих и "продвигает продукцию на новые рынки".

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Теги: ВСУ, александр турчинов, пво, ракетный комплекс, ОПК, снбо, нептун, визар
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