У Порошенко назвали материал BBC о Трампе "откровенной ложью"

Фото: president.gov.ua

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В АП требуют опровержения, в противном случае, оставляют за собой право подать в суд на издание

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В Администрации президента Петра Порошенко назвали откровенной ложью, клеветой и фейком появившуюся в СМИ публикацию о том, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее $400 тыс за организацию переговоров между президентами США и Украины. Об этом сообщила пресс-служба АП в комментарии LIGA.net.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - заявили в АП.

В администрации сообщили, что украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

У Порошенко считают, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.

Поскольку, по информации пресс-службы администрации, в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в АП потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставляет за собой право подать иск в суд.

В материале, опубликованном ВВС сообщалось, что высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации Порошенко рассказал, что Коэна неофициально привлекли для организации встречи, потому что зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом. При этом Коэн не зарегистрирован в качестве лоббиста Украины, как этого требует законодательство США. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.