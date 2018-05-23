Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.05.2018, 21:07

У Порошенко назвали материал BBC о Трампе "откровенной ложью"

У Порошенко назвали материал BBC о Трампе "откровенной ложью" - Фото
Фото: president.gov.ua

В АП требуют опровержения, в противном случае, оставляют за собой право подать в суд на издание

Реклама
Реклама

В Администрации президента Петра Порошенко назвали откровенной ложью, клеветой и фейком появившуюся в СМИ публикацию о том, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее $400 тыс за организацию переговоров между президентами США и Украины. Об этом сообщила пресс-служба АП в комментарии LIGA.net.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - заявили в АП.

В администрации сообщили, что украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

У Порошенко считают, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.

Поскольку, по информации пресс-службы администрации, в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в АП потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставляет за собой право подать иск в суд.

В материале, опубликованном ВВС сообщалось, что высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации Порошенко рассказал, что Коэна неофициально привлекли для организации встречи, потому что зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом. При этом Коэн не зарегистрирован в качестве лоббиста Украины, как этого требует законодательство США. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 23.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, дональд трамп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ВВС: Адвокат получил $400 тыс за встречу Трампа с Порошенко
Политика ВВС: Адвокат получил $400 тыс за встречу Трампа с Порошенко
В Раде ждут прихода Порошенко
Политика В Раде ждут прихода Порошенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 