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13.07.2018, 15:15

У Савченко новый адвокат - бывший защитник Нели Штепы

У Савченко новый адвокат - бывший защитник Нели Штепы - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После полудня на судебное заседание пришел и новый бесплатный защитник, и адвокаты Савченко

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У народного депутата Надежды Савченко новый государственный защитник - Александр Тананакин. Он раньше защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, сообщает Громадське радио

Штепа подозревается в в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 

В деле Савечнко суд объявил перерыв, чтобы адвокат мог поговорить со своей подзащитной. У адвоката есть три часа на ознакомление с материалами дела. 

После объявления судом перерыва на заседание пришли адвокаты Савченко. Защитник Константин Глоба заявил, что не мог прийти на утреннее заседание и утверждает, что вчера Савченко просила суд назначить заседание на 13:00 и суд это проигнорировал. 

Утром суд назначил Савченко государственного адвоката, потому что на заседание не пришел никто из ее защитников. 

Суд рассматривает меру пресечения Савченко. 22 мая суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).

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Теги: суд, Надежда Савченко, мера пресечения, нели штепа
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