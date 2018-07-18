Учеба детей Порошенко и топ-чиновников: СМИ назвали цену и страны

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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На образование своих детей в 2017 году 133 чиновника потратили 35,5 млн гривень

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В Украине 133 чиновника национальной системе образования предпочитают заграничную и потратили на обучение своих детей за рубежом 35,5 млн гривень в прошлом году. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

Согласно сообщению, 27% детей украинских топ-чиновников учатся за рубежом. Журналисты отмечают, что чаще всего для образования детей они выбирают Великобританию, США, Испанию, Данию, Канаду, Швейцарию, Германию, Чехию и Нидерланды.

Больше всего денег в 2017 году в образование детей инвестировал президент Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил учатся в Сoncord College (Британия). За их обучение в прошлом году он выложил 3,8 млн гривень.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак также выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривень в год.

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Дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович тоже учатся в странах ЕС. Согласно декларации, они с мужем (Игорь Перегинца, экс-замминистра здравоохранения) тратят на их дошкольное и среднее образование более 1,7 млн гривень.

На четвертом месте по тратам на заграничное образование наследников - депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук. Его сын учится в Лондоне и стоит это удовольствие 1,4 млн гривень в год.

В перую пятерку ценителей британской системы образования также вошла экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Однако, ее сын Никита в 2017 году закончил киевскую British International School, выпускники которой получают с украинским аттестатом и международный сертификат.