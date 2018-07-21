Украина добивается санкций против черноморских портов РФ - Омелян

Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам министра инфрастуктуры Владимира Омеляна, уже идут переговоры с европейскими и американскими партнерами

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Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 112.

По словам Омеляна, идут переговоры с европейскими и американскими партнерами, чтобы такие санкции применили.

Министр отметил, что Россия должна заплатить за строительство незаконного Керченского моста - уже шестеро причастных под санкциями.

В конце июля Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины.