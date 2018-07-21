Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.07.2018, 08:59

Украина добивается санкций против черноморских портов РФ - Омелян

Украина добивается санкций против черноморских портов РФ - Омелян - Фото
Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам министра инфрастуктуры Владимира Омеляна, уже идут переговоры с европейскими и американскими партнерами

Реклама
Реклама

Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 112.

По словам Омеляна, идут переговоры с европейскими и американскими партнерами, чтобы такие санкции применили. 

Министр отметил, что Россия должна заплатить за строительство незаконного Керченского моста  - уже шестеро причастных под санкциями.

В конце июля Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 21.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции, владимир омелян, черноморские порты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Омелян предлагает новые санкции против РФ за блокирование Азова
Транспорт Омелян предлагает новые санкции против РФ за блокирование Азова
На всякий случай: Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
Мир На всякий случай: Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 