Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 13:40

Украина готова запретить въезд венгерскому министру по Закарпатью

Украина готова запретить въезд венгерскому министру по Закарпатью - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В МИД Украины ждут от Будапешта официальных разъяснений по новой должности, но пока их нет и рассматриваются варианты дипломатических мер

Реклама
Реклама

Украина готова запретить въезд в страну новому венгерскому "уполномоченному министру по Закарпатью", если Венгрия не предоставит разъяснений относительно этой должности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Европейской правде.

Сейчас от Венгрии ждут официальных объяснений, но Будапешт пока молчит. 

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и смены названия (должности) - Украина вынуждена будет реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", - сказал Боднар. 

По словам дипломата, действия Будапешта рассматривают как еще один деструктивный и провокационный шаг. И Украина будет прибегать ко всем возможным мерам дипломатического влияния, отметил Боднар. 

Как сообщалось, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

МИД Украины считает это вмешательством во внутренние дела страны и ждет разъясений. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: МИД, Венгрия, дипломатия, министр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Венгрии появился министр по развитию Закарпатья: МИД возмущен
Политика В Венгрии появился министр по развитию Закарпатья: МИД возмущен
МИД: Венгрия не готова к диалогу, влияние Москвы на нее растет
Политика МИД: Венгрия не готова к диалогу, влияние Москвы на нее растет
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 