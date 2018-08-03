Украина готова запретить въезд венгерскому министру по Закарпатью

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В МИД Украины ждут от Будапешта официальных разъяснений по новой должности, но пока их нет и рассматриваются варианты дипломатических мер

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Украина готова запретить въезд в страну новому венгерскому "уполномоченному министру по Закарпатью", если Венгрия не предоставит разъяснений относительно этой должности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Европейской правде.

Сейчас от Венгрии ждут официальных объяснений, но Будапешт пока молчит.

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и смены названия (должности) - Украина вынуждена будет реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", - сказал Боднар.

По словам дипломата, действия Будапешта рассматривают как еще один деструктивный и провокационный шаг. И Украина будет прибегать ко всем возможным мерам дипломатического влияния, отметил Боднар.

Как сообщалось, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

МИД Украины считает это вмешательством во внутренние дела страны и ждет разъясений.