Украина может ввести санкции против 9 российских издательств

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Из России в Украину запрещен ввоз уже больше 180 наименований книг, и Госкомтелерадио предлагает подойти к вопросу глобальнее - на уровне издательств

Реклама

Реклама

Госкомтелерадио Украины инициирует применение санкций к девяти российским издательствам, которые систематически выпускают литературу антиукраинского содержания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 10 июля 2018 года в перечень антиукраинских изданий государства-агрессора включены 184 названия книг. Анализ этого перечня выявил издательства, которым чаще всего принадлежит такая продукция, в частности, "Вече", "Эксмо", "Центрполиграф", "Алгоритм" и др.

"Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме девяти издательств, экономические и другие ограничительные санкции предлагается применить к трем владельцам веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность читать ее он-лайн.

Читайте также: В Украину запретили ввоз книг из РФ, несмотря на вывод эксперта

Госкомтелерадио с 2015 года ведет мониторинг книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения терактов, посягательство на права и свободы человека. Разрешения на ввоз такой литературы в Украину не выдаются.

Среди них, отмечают в ведомстве, "опусы известных украинофобов" - террориста Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, идеолога так называемого "русского мира" Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и др.: "Киевская хунта", "Кровавые преступления бандеровской хунты", "Киев капут", "Конец проекта "Украина", "Украина в огне евроинтеграции", "Сверхчеловек говорит по-русски", "Великая сталинская империя".

