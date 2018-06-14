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14.06.2018, 12:10

Украина откроет 56 визовых центров: в РФ, странах Азии и Африки

Украина откроет 56 визовых центров: в РФ, странах Азии и Африки - Фото
Фото: Wikimedia Commons

За полтора месяца в разных городах и странах мира должны открыться больше 50 украинских визовых центров

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За период с 15 июня по 1 августа в разных странах откроются 56 новых украинских визовых центров. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины. 

Консульские центры откроются в ряде городов Африки: Алжире, Анголе, Гане, Эфиопии, Египте, Зимбабве, Камеруне, Кении, Конго, Нигерии и других. Также визовые услуги будут доступны в пяти городах Индии, трех городах Турции и ряде стран Азии.

Центры откроются также в восьми российских городах: Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. 

Информация об открытии каждого центра будет появляться на сайтах украинских посольств или консульских учреждений. 

В этих центрах иностранцы смогут подать документы на оформление украинской визы и получить ряд дополнительных услуг: перевести документы, оформить страховые полисы, оформить курьерские услуги. 



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Теги: визовый центр, Россия, Украина
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