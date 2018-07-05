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05.07.2018, 19:09

В БПП защитили Порошенко: советуют Тимошенко съездить на фронт

В БПП защитили Порошенко: советуют Тимошенко съездить на фронт - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты из фракции президентской политсилы назвали обвинения лидера Батькивщины в адрес главы государства "темниками махровой пропаганды Кремля"

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Фракция Блок Петра Порошенко в Верховной Раде встала на защиту действующего президента, которого Юлия Тимошенко обвинила в якобы желании развязать "большую войну" в Донбассе, дабы ввести в Украине военное положение и отменить запланированные на 31 марта 2019 года президентские выборы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте БПП.

Депутаты из фракции партии Петра Порошенко назвали утверждение лидера Батькивщины "бессовестным применением темников махровой кремлевской пропаганды", "настоящим кощунством и пренебрежением памятью" погибших в российско-украинской войне.

В БПП отметили, что именно Россия развязала войну против Украины, тогда как Порошенко "организовал борьбу с агрессором и восстановление украинской армии", "возглавил дипломатический фронт, где Россия терпит ощутимое поражение из-за экономических санкций". К заслугам президента депутаты также отнесли "освобождение нескольких тысяч заложников".

Фракция БПП потребовала от Тимошенко извинений "перед семьями тысяч украинцев, погибших в той большой войне, которую она не увидела".

"Прежде чем делать такие заявления, советуем Тимошенко хоть раз побывать на фронте или освободить хотя бы одного заложника", - говорится в заявлении.

Сегодня, 5 июля, Тимошенко заявила, что Порошенко якобы вынашивает "крайне опасный план" по срыву выборов президента путем эскалации войны в Донбассе и введения в Украине военного положения.

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Теги: президентские выборы, петр порошенко, война в донбассе, юлия тимошенко, Блок Петра Порошенко
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