Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 14:10

Президентский рейтинг Центра Разумкова: Тимошенко на первом месте

Президентский рейтинг Центра Разумкова: Тимошенко на первом месте - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

29% избирателей убеждены, что предстоящие президентские выборы будут нечестным, а идти на них намерены 70% украинцев

Реклама
Реклама

70% украинских избирателей планируют участвовать в выборах президента Украины. Не хотят идти на выборы - 23%, показал социологический опрос фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

При этом среди опрошенных жителей Донбасса идти на выборы не хотят 36%. Основная причина - отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать.

В честность президентских выборов верят только 17% избирателей, а еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными. 

Среди тех, кто намерен идти на выборы, 17,8% поддерживают Юлию Тимошенко. Дальше в рейтинге идут Анатолий Гриценко (8,4%), Петр Порошенко (7,9%), Вадим Рабинович (6,7%), Юрий Бойко (6,4%), Владимир Зеленский (6,1%), Олег Ляшко (5,8%) и Святослав Вакарчук (5,6%).

Тимошенко поддерживают почти во всех регионах, так же и Порошенко, кроме восточных областей. Рабиновича и Бойко поддерживают на юге, востоке и в Донбассе. Кроме того, Бойка, Рабиновича и Тимошенко в основном поддерживают люди старшего возраста, а Вакарчука и Зеленского - молодежь. 

Окончательно определились с выбором только 37% избирателей. Больше всего таких постоянных сторонников у Рабиновича (50%), Тимошенко (46%), Бойко (45%) и Гриценко (42%). 

Опрос проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа этого года во всех регионах, кроме Крыма и части Донецкой и Луганской областей. 

Были опрошены 2019 человек. Погрешность - не больше 2,3%. 

Согласно опросу Рейтинга, если бы выборы президента состоялись в начале августа 2018 года, на них больше всего голосов получила бы лидер партии Батькiвщина Юлия Тимошенко (17,7%), но почти 40% опрошенных не смогли спрогнозировать, кто будет следующим главой государства.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: президентские выборы, рейтинг, выборы, опрос, доверие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Битва политбрендов: реклама Порошенко против рекламы Тимошенко
Мнение Битва политбрендов: реклама Порошенко против рекламы Тимошенко
Серая касса и админресурс. Сколько стоит реклама кандидатов
Политика Серая касса и админресурс. Сколько стоит реклама кандидатов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 