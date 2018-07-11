В Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью - Минск

Фото: facebook.com/darka.olifer

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Однако полноценный режим тишины не соблюдается боевиками ОРДЛО

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По данным ОБСЕ, с начала "хлебного перемирия" интенсивность обстрелов уменьшилась почти на 80% по сравнению с предыдущим периодом, однако "продолжается ползучая военная активность". Об этом по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

"После начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью улучшилась", - написала она.

Однако, по словам Олифер, полноценный режим тишины не соблюдается боевиками ОРДЛО. "Продолжается ползучая военная активность, выявленная СММ ОБСЕ на участках разведения сил и средств в р-не Петровского и Золотого", - написала она.

Особую тревогу вызывают факты обустройства укрепления пулеметных и минометных позиций, отметила украинская сторона в Минске.

На переговорах также подняли вопрос о том, что "соблюдение Минской линии является принципиальным для всего блока вопросов безопасности". В частности, согласно этой договоренности, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины, отметила Олифер.

Она также сообщила, что подгруппа по гуманитарным вопросам соберется на заседание в Минске 25 июля.

27 июня на встрече в Минске российская сторона категорически отвергла предложение Украины о размещении патрулей ОБСЕ вдоль неподконтрольного Киеву участка границы с Россией.