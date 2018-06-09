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09.06.2018, 17:05

В Европарламенте призвали власти Украины выйти на КиевПрайд

В Европарламенте призвали власти Украины выйти на КиевПрайд - Фото
Фото: скриншот с видео

Украина остается одной из последних стран в Европе, где никакие законы не защищают меньшинства ЛГБТИ, отметили евродепутаты

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35 депутатов Европарламента обратились к украинской власти с призывом обеспечить равный доступ к основным правам для представителей украинского ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в открытом письме депутатов, адресованном президенту Петру Порошенко, правительству и Верховной Раде.

Евродепутаты напомнили, что одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации.

Парламентарии отметили тот факт, что в 2016 и 2017 гг КиевПрайд прошел без проявлений насилия по отношению к его участникам, и призвали украинские власти обеспечить безопасность активистов также в этом году.

Вместе с тем, депутаты призвали украинские власти "укрепить приверженность страны европейскому будущему и закончить незавершенную работу по обеспечению равного доступа к основным правам для ЛГБТИ-украинцев". Члены Европарламента высказали сожаление, что необходимый для этого  "законодательный прогресс застопорился".

Евродепутаты отметили, что это происходит на фоне большого количества случаев ненависти и преступлений на почве ненависти в Украине в 2017 году.

"Украина остается одной из последних стран в Европе, где никакие законы не защищают меньшинства ЛГБТИ", - говорится в письме.

"Права человека не защищены, пока не защищены права всех. Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и представителей власти присоединятся к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии нашей европейской семьи", - сказано в письме депутатов Европарламента.

В Украине в последнее время участились случаи препятствования проведению мирных мероприятий на тему ЛГБТ со стороны ультраправых организаций и православных активистов. 

Недавно послы 16 государств, а также глава представительства ЕС в Украине призвали Украину поддерживать равенство, достоинство и верховенство права и обеспечить права ЛГБТИ. 

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Теги: европарламент, права, лгбт, киевпрайд, марш равенства
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