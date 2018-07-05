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05.07.2018, 10:07

В ГПУ запретили строительство музея Революции достоинства

В ГПУ запретили строительство музея Революции достоинства - Фото
Проект музея Революции Достоинства

Постановление Генпрокуратуры запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений

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Музей Революции достоинства 4 июля получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на Институтской. Об этом в эфире Громадського радио рассказал директор музея Игорь Пошивайло.

«Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», - сказал Пошивайло.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал действия департамента ГПУ "ненаказанным злом".

"Кто до сих пор не в состоянии выполнить свою работу и сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Поистине ненаказанное зло растет", - написал Вятрович в Facebook.

Ранее сообщалось, что Музей Революции достоинства собирались построить по проекту немецких архитекторов Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера.

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Теги: генпрокуратура, музей Революции достоинства, Владимир Вятрович, запрет, музей, революция достоинства, запрет строительства
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