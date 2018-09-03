В коалиции призвали защитить Украину от Медведчука и "Путин-ТВ"

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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СБУ должна расследовать "антиукраинскую деятельность агента КГБ под псевдонимом Соколовский", заявил лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак

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Блок Петра Порошенко и Народный фронт требуют защитить информационное пространство Украины от влияния лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука, первого замглавы Банковой при Януковиче Андрея Портнова и, в целом, от российского лидера Владимира Путина. Об этом лидеры фракций заявили на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Лидер фракции БПП Артур Герасимов отметил, что "динамика антиукраинских настроений на телеканале NewsOne, где ретранслирует темники Кремля", растет.

"Мы считаем, что украинское информационное пространство должно быть решительно защищено от телеканалов перебежчиков, которые передали эти телеканалы в управление Путину", - сказал он.

В свою очередь лидер фракции НФ Максим Бурбак заявил, что кум Путина Медведчук "раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканалы".

"Так готовится реванш Путина в Украине", - предостерег он.

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Бурбак напомнил, что Медведчук, "прикрываясь" своим участием в трехсторонней контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, "чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша".

Кроме того, по словам Бурбака, спецслужбы и контрразведка должны отследить пути финансирования "пропутинских медиа" в Украине.