Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.09.2018, 12:15

В коалиции призвали защитить Украину от Медведчука и "Путин-ТВ"

В коалиции призвали защитить Украину от Медведчука и "Путин-ТВ" - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

СБУ должна расследовать "антиукраинскую деятельность агента КГБ под псевдонимом Соколовский", заявил лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак

Реклама
Реклама

Блок Петра Порошенко и Народный фронт требуют защитить информационное пространство Украины от влияния лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука, первого замглавы Банковой при Януковиче Андрея Портнова и, в целом, от российского лидера Владимира Путина. Об этом лидеры фракций заявили на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Лидер фракции БПП Артур Герасимов отметил, что "динамика антиукраинских настроений на телеканале NewsOne, где ретранслирует темники Кремля", растет.

"Мы считаем, что украинское информационное пространство должно быть решительно защищено от телеканалов перебежчиков, которые передали эти телеканалы в управление Путину", - сказал он.

В свою очередь лидер фракции НФ Максим Бурбак заявил, что кум Путина Медведчук "раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканалы".

"Так готовится реванш Путина в Украине", - предостерег он.

Читайте также: Рада планирует защитить информационное пространство от "людей РФ"

Бурбак напомнил, что Медведчук, "прикрываясь" своим участием в трехсторонней контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, "чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша".

Кроме того, по словам Бурбака, спецслужбы и контрразведка должны отследить пути финансирования "пропутинских медиа" в Украине.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Артур Герасимов, NewsOne, максим бурбак, виктор медведчук, информационная война, 112 украина, Андрей Портнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
МИД напомнил Би-би-си, что на самом деле происходит в Донбассе
Политика МИД напомнил Би-би-си, что на самом деле происходит в Донбассе
Напряжение в зоне ООС нарастает: боевики недосчитались троих
Происшествия Напряжение в зоне ООС нарастает: боевики недосчитались троих
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 