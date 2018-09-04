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04.09.2018, 14:39

В Кремле отказались комментировать отправку ФСБшников в Донецк

В Кремле отказались комментировать отправку ФСБшников в Донецк - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

В ФСБ признали, что отправили представителей спецслужбы в оккупированный Донецк

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отправку в оккупированный Донецк сотрудников ФСБ, которые якобы расследуют убийство главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает российское пропагандистское издание Life.

"Я оставляю это без комментария, скажу лишь, что налицо террористический акт, попытка дестабилизации обстановки", — сказал Песков.

В понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа сообщил российскому агентству Интерфакс, что сотрудники ФСБ "уже работают" в Донецке.

Он также заявил, что в ФСБ уверены в причастности к убийству террориста украинских спецслужб.

Украина не давала никаких разрешений российским силовикам на посещение своей территории. Соответственно, представители ФСБ находятся в Донецке незаконно. Это также является нарушением международного права. 

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. 

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Теги: дмитрий песков, закон, фсб, Донецк, Александр Захарченко
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