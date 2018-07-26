В Крыму пришли к подросткам, которые сорвали флаг РФ с сельсовета

В поселке Курское в Белогорском районе временно оккупированного россиянами Крыма с 07:00 утра проходили массовые обыски у крымских татар сразу по четырем адресам. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.
По его данным, обыскивали дома, где проживают несовершеннолетние Мустафа Коки, Умер Абдувелиев, Ридван Сейтхалилов и Сейтумер Асанов.
Еще один обыск закончился утром в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева: его не задерживали и ничего не изъяли.
"Всех пятерых подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года", - пишет журналист.
Facebook-группа Крымская солидарность пишет, что флаг оккупантов подростки "сняли и выбросили" в мае.
Позднее Наумлюк уточнил: "Неустановленный человек в ночь на 28 мая сорвало российский флаг и выбросил его в туалет, потом пришел в сквер "Победы" и там сорвал еще один российский флаг - и выбросил его в урну. Никакого сожжения не было".
Подозреваемым по делу проходит Асанов.
Курское на карте Крыма:
Оккупанты открыли "уголовное дело" по статье 329 УК РФ (надругательство над госсимволами РФ), у всех "подозреваемых" взяты объяснения.