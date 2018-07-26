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26.07.2018, 10:48

В Крыму пришли к подросткам, которые сорвали флаг РФ с сельсовета

В Крыму пришли к подросткам, которые сорвали флаг РФ с сельсовета - Фото
Село Курское (фото - Kosun/Wikipedia)

Оккупационная власть провела обыски в селах Курское и Холодовка по делу о "надругательстве над госсимволами": флаги РФ выбросили в туалет и урну

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В поселке Курское в Белогорском районе временно оккупированного россиянами Крыма с 07:00 утра проходили массовые обыски у крымских татар сразу по четырем адресам. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

По его данным, обыскивали дома, где проживают несовершеннолетние Мустафа Коки, Умер Абдувелиев, Ридван Сейтхалилов и Сейтумер Асанов.

Еще один обыск закончился утром в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева: его не задерживали и ничего не изъяли.

"Всех пятерых подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года", - пишет журналист.

Facebook-группа Крымская солидарность пишет, что флаг оккупантов подростки "сняли и выбросили" в мае.

Позднее Наумлюк уточнил: "Неустановленный человек в ночь на 28 мая сорвало российский флаг и выбросил его в туалет, потом пришел в сквер "Победы" и там сорвал еще один российский флаг - и выбросил его в урну. Никакого сожжения не было".

Подозреваемым по делу проходит Асанов.

Курское на карте Крыма:

Оккупанты открыли "уголовное дело" по статье 329 УК РФ (надругательство над госсимволами РФ), у всех "подозреваемых" взяты объяснения.

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Теги: репрессии, крымские татары, оккупация крыма, обыски, надругательство
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