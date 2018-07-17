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17.07.2018, 11:42

В НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс - Полторак

В НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс - Полторак - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы Минобороны, на прошедшем саммите в Брюсселе речь "кроме совещательной и материально-технической шла и о конкретной помощи" Украине

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Североатлантический альянс готов не только помогать Киеву модернизировать ВСУ, но и рассмотреть вопрос ускорения вступления Украины в НАТО. Об этом вчера вечером, 16 июля, в эфире шоу "Свобода слова" на канале ICTV заявил глава Минобороны Степан Полторак.

"Мне было очень приятно слышать о том, что большинство министров (стран-членов НАТО, - ред.), моих коллег, говорили о том, что сегодня НАТО готово к тому, чтобы рассматривать вопрос не только помощи, но и ускорения вступления Украины в Альянс", - сказал министр.

Полторак заявил, что в октябре в Киев приедет министр обороны Британии, "и мы рассматриваем вопрос по поставкам оснащения для ВСУ, сейчас прорабатывается, что именно они будут нам поставлять". Также с министром обороны Канады уже сформировано "несколько договоров" и подписаны поставки вооружений для Украины.

"Кроме того, у нас есть тесное взаимодействие с главой Минобороны Польши в военно-техническом сотрудничестве, а также вопрос, связанный с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады ЛитПолУкрбриг", - рассказал Полторак.

Читайте также: Путин о курсе Украины в НАТО: Будет крайне негативная реакция

5 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в РФ стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной".

12 июля президент Петр Порошенко заявил на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть в Альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее. В тот же день в Брюсселе было принято заявление, в котором НАТО подтвердил - Украина в будущем может стать членом блока.

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Теги: ВСУ, нато, степан полторак, саммит нато, литполукрбриг
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