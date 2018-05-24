В ПАСЕ призвали освободить Олега Сенцова

Фото: пресс-служба ПАСЕ

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В ПАСЕ напомнили о принятой в начале года резолюции с призывом освободить украинских политзаключенных в РФ

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В Парламентской ассамблее Совета Европы докладчик по гуманитарным последствиям войны в Украине Егидиюс Варейкис призвал немедленно отпустить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Европейская правда.

"Десять дней назад он начал безсрочное голодание, и я беспокоюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений" - сказал Варейкис.

Докладчик напомнил о принятой в начале 2018 года резолюции, в которой призывают освободить всех украинских политзаключенных.

Сенцов - один из 64 украинцев, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".

16 мая Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Украинец готовился к голоданию в течение месяца, постепенно отказываясь от продуктовых передач и переходя полностью на тюремную пищу. Сейчас он содержится в отдельной камере под постоянным наблюдением.