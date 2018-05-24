Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.05.2018, 00:07

В ПАСЕ призвали освободить Олега Сенцова

В ПАСЕ призвали освободить Олега Сенцова - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ

В ПАСЕ напомнили о принятой в начале года резолюции с призывом освободить украинских политзаключенных в РФ

Реклама
Реклама

В Парламентской ассамблее Совета Европы докладчик по гуманитарным последствиям войны в Украине Егидиюс Варейкис призвал немедленно отпустить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Европейская правда

"Десять дней назад он начал безсрочное голодание, и я беспокоюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений" - сказал Варейкис.

Докладчик напомнил о принятой в начале 2018 года резолюции, в которой призывают освободить всех украинских политзаключенных. 

Сенцов - один из 64 украинцев, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".

16 мая Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Украинец готовился к голоданию в течение месяца, постепенно отказываясь от продуктовых передач и переходя полностью на тюремную пищу. Сейчас он содержится в отдельной камере под постоянным наблюдением.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 23.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пасе, политзаключенный, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кольченко написал письмо Сенцову и обратился к Путину - адвокат
Политика Кольченко написал письмо Сенцову и обратился к Путину - адвокат
В ПАСЕ подтверждена системная коррупция со стороны Азербайджана
Мир В ПАСЕ подтверждена системная коррупция со стороны Азербайджана
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 