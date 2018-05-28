В РФ сегодня будет суд по незаконному делу против Сущенко

Роман Сущенко

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На заседании собираются провести дебаты сторон обвинения и защиты

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Сегодня, 28 мая, в 12:00 в Московском городском суде начнется заседание по делу незаконно задержанного украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Украинформ.

На заседании собираются провести дебаты сторон обвинения и защиты.

"После чего - последнее слово Романа Владимировича", - сообщил Фейгин.

Он также предположил, что "приговор" по делу Сущенко может появиться в середине июня.

18 мая генеральный директор МИА Россия Дмитрий Киселев высказал мнение, что Кремль может обменять арестованного в Украине руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на украинских политзаключенных Сущенко или Олега Сенцова.