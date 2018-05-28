Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 09:07

В РФ сегодня будет суд по незаконному делу против Сущенко

В РФ сегодня будет суд по незаконному делу против Сущенко - Фото
Роман Сущенко

На заседании собираются провести дебаты сторон обвинения и защиты

Реклама
Реклама

Сегодня, 28 мая, в 12:00 в Московском городском суде начнется заседание по делу незаконно задержанного украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Украинформ.

На заседании собираются провести дебаты сторон обвинения и защиты.

"После чего - последнее слово Романа Владимировича", - сообщил Фейгин.

Он также предположил, что "приговор" по делу Сущенко может появиться в середине июня.

18 мая генеральный директор МИА Россия Дмитрий Киселев высказал мнение, что Кремль может обменять арестованного в Украине руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на украинских политзаключенных Сущенко или Олега Сенцова

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 28.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, роман сущенко, суд в россии, политзаключенный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
МИД потребовал пустить к политзаключенному Грибу в РФ врачей
Политика МИД потребовал пустить к политзаключенному Грибу в РФ врачей
Приговор Сущенко могут вынести в начале июня - Фейгин
Политика Приговор Сущенко могут вынести в начале июня - Фейгин
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 