В США предупредили о кибертатаках РФ накануне выборов в Украине

Эксперт США Кит Александер не исключает, что на энергетическую и финансовую систему, правительственные структуры Украины может быть направлены несколько кибернетических атак со стороны РФ накануне выборов. Об этом он сказал в интервью Би-би-си Украина.
"Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, не способна функционировать. И вам следует готовиться к этой ситуации", - подчеркнул Александер.
По его словам, для Украины важно точно определять источник атак и раскрыть их природу всему миру. "Чем больше стран мира будут понимать природу этих атак, тем больше Украина будет получать помощи и поддержки извне", - отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, как можно уменьшить угроз кибератак, например в энергетике, Александер сказал: "Угроза здесь заключается как в кибератаках, так и физических нападениях. То, что не весь ваш энергетический сектор автоматизирован, делает кибератаку более сложной, хотя уже были атаки на него. И он будет атакован, я в этом уверен"
Специалист считает, что необходимо создать вокруг энергетических компаний инфраструктуру, которая позволит им увидеть, что происходит кибератака. "И быстро поделиться информацией с другими энергетическими компаниями", - объяснил он.
В 2010-2014 годах Кит Александер занимал должность директора кибернетического командования США (USCYBERCOM).
12 октября 2017 года Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.
27 июня вирус Petya.A атаковал многие частные и государственные компании Украины, в том числе банки.