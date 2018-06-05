В США предупредили о кибертатаках РФ накануне выборов в Украине

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, считает эксперт США Кит Александер

Реклама

Реклама

Эксперт США Кит Александер не исключает, что на энергетическую и финансовую систему, правительственные структуры Украины может быть направлены несколько кибернетических атак со стороны РФ накануне выборов. Об этом он сказал в интервью Би-би-си Украина.

"Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, не способна функционировать. И вам следует готовиться к этой ситуации", - подчеркнул Александер.

По его словам, для Украины важно точно определять источник атак и раскрыть их природу всему миру. "Чем больше стран мира будут понимать природу этих атак, тем больше Украина будет получать помощи и поддержки извне", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, как можно уменьшить угроз кибератак, например в энергетике, Александер сказал: "Угроза здесь заключается как в кибератаках, так и физических нападениях. То, что не весь ваш энергетический сектор автоматизирован, делает кибератаку более сложной, хотя уже были атаки на него. И он будет атакован, я в этом уверен"

Специалист считает, что необходимо создать вокруг энергетических компаний инфраструктуру, которая позволит им увидеть, что происходит кибератака. "И быстро поделиться информацией с другими энергетическими компаниями", - объяснил он.

В 2010-2014 годах Кит Александер занимал должность директора кибернетического командования США (USCYBERCOM).

12 октября 2017 года Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

27 июня вирус Petya.A атаковал многие частные и государственные компании Украины, в том числе банки.