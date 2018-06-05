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05.06.2018, 09:48

В США предупредили о кибертатаках РФ накануне выборов в Украине

В США предупредили о кибертатаках РФ накануне выборов в Украине - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, считает эксперт США Кит Александер

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Эксперт США  Кит Александер не исключает, что на энергетическую и финансовую систему, правительственные структуры Украины может быть направлены несколько кибернетических атак со стороны РФ накануне выборов. Об этом он сказал в интервью Би-би-си Украина.

"Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, не способна функционировать. И вам следует готовиться к этой ситуации", - подчеркнул Александер.

По его словам, для Украины важно точно определять источник атак и раскрыть их природу всему миру. "Чем больше стран мира будут понимать природу этих атак, тем больше Украина будет получать помощи и поддержки извне", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, как можно уменьшить угроз кибератак, например в энергетике, Александер сказал: "Угроза здесь заключается как в кибератаках, так и физических нападениях. То, что не весь ваш энергетический сектор автоматизирован, делает кибератаку более сложной, хотя уже были атаки на него. И он будет атакован, я в этом уверен"

Специалист считает, что необходимо создать вокруг энергетических компаний инфраструктуру, которая позволит им увидеть, что происходит кибератака. "И быстро поделиться информацией с другими энергетическими компаниями", - объяснил он.

В 2010-2014 годах Кит Александер занимал должность директора кибернетического командования США (USCYBERCOM).

12 октября 2017 года Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

27 июня вирус Petya.A атаковал многие частные и государственные компании Украины, в том числе банки. 

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Теги: Россия, кибератака, кит александер
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