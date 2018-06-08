В суд ушло дело судьи ВАСУ, утаившего две квартиры в центре Киева

Фото: пресс-служба НАБУ

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В электронных декларациях обвиняемого за 2015-2016 годы антикоррупционные органы не смогли отыскать упоминаний об этой столичной жилплощади

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Вчера, 7 июня, дело о сокрытии имущественного состояния одним из судей Высшего админсуда направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, судья не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы две квартиры в центре Киева, которыми он постоянно пользовался, но которые принадлежат его близкому лицу.

В бюро считают, что обвиняемый "действовал умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих госорганов и общественности своего реального имущественного положения и всей имеющейся у него и членов его семьи недвижимости".

По мнению детективов, судья мог так поступить "ради реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве".

О подозрении в недекларировании сведений ему сообщили 13 декабря 2017 года. В марте судье и адвокатам открыли материалы дела.