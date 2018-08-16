В центральный аппарат ГБР назначили первых победителей конкурса

Фото: dbr.gov.ua

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Продолжаются конкурсы на 455 должностей в семь территориальных управлений ГБР

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На должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР) назначили первых 42 победителя конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сегодня они приняли присягу госслужащего.

Cреди первых сотрудников ГБР - главные и ведущие специалисты управлений и отделов бюро: в частности, правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы.

Всего было определено 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате ГБР: 54 госслужащих и 126 следователей.

Победителей конкурса на должности следователей уже проверяют полиция, СБУ, Генпрокуратура и др. Эта процедура является обязательной.

Продолжаются конкурсы на 455 должностей в семь территориальных управлений ГБР.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что уровень зарплат руководителей в Государственного бюро расследований будет не меньше 40 тысяч грн.