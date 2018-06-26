В Украину не пустили советника спикера Госдумы РФ – росСМИ

Советнику председателя Госдумы, российскому телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину на пять лет. Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", - сказал Примаков.
Он пояснил, что намеревался посетить организованную ОБСЕ конференцию.
Журналисту LIGA.net пока удалось дозвониться спикеру СБУ Елене Гитлянской.
Примаков — внук покойного бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова и автор программы "Международное обозрение" на пропагандистском телеканале "Россия 24".
СБУ на три года запретила въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравов