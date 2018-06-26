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26.06.2018, 13:27

В Украину не пустили советника спикера Госдумы РФ – росСМИ

В Украину не пустили советника спикера Госдумы РФ – росСМИ - Фото
Евгений Примаков (фото - facebook.com)

Российский пропагандист заверяет, что планировал организованную ОБСЕ конференцию

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Советнику председателя Госдумы, российскому телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину на пять лет. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", - сказал Примаков.

Он пояснил, что намеревался посетить организованную ОБСЕ конференцию.

Журналисту LIGA.net пока удалось дозвониться спикеру СБУ Елене Гитлянской.

Примаков — внук покойного бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова и автор программы "Международное обозрение" на пропагандистском телеканале "Россия 24".

СБУ на три года запретила въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравов

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Теги: евгений примаков, советник госдумы, въезд в Украину
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