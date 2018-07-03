В закон об алиментах пытались включить льготы для Ахметова

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Поправку в закон о выплате алиментов внес Народный фронт, голосовали за 155 депутатов

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В рамках рассмотрения закона о защите детей в Верховной Раде рассмотрели и отклонили поправку о налоговых льготах для зеленой энергетики. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Поправку о внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины подал депутат от фракции Народный Фронт Юрий Вознюк. Комитет учел её при подготовке проекта ко второму чтению.

Согласно поправке предлагалось до 1 января 2020 года освободить от уплаты НДС операции по ввозу оборудования для производства энергии из возобновляемых источников. Перед голосованием депутаты поставили поправку на подтверждение, но она не набрала необходимых 226 голосов.

Спикер Андрей Парубий перед голосованием за закон во втором чтении и в целом подчеркнул, что закон принимается без проваленной поправки.

За поправку проголосовали 56 депутатов фракции Блок Петра Порошенко, 40 депутатов Народного фронта, 24 депутата Оппозиционного блока, 19 - Радикальной партии Олега Ляшко, пятеро внефракционных депутатов и пятеро - из группы Возрождение, а также трое представителей ВО Батькивщина.

Депутат БПП Мустафа Найем отметил, что поправку, которую поместили в закон о выплате алиментов, внес Народный фронт, а защищал БПП.

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