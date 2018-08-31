Венгрия меняет название "министра по Закарпатью" - Климкин

Павел Климкин (фото - flickr МИД Литвы)

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Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что его венгерский коллега Петер Сийярто согласился изменить названия скандальной должности

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Венгрия изменит название должности уполномоченного министра по Закарпатской области, которое вызвало протест со стороны Украины. Об этом в своем Twitter в пятницу, 31 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью", - сказал он.

По словам Климкина, конструктивное сотрудничество с Венгрией по другим вопросам продолжается.

2 августа стало известно, что правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Украинский МИД возмутился, что последние заявления премьер-министра Виктора Орбана отображают подходы страны-агрессора и диссонируют с политикой ЕС.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года, и настаивает на официальном статусе ее языка в Украине.