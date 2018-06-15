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15.06.2018, 12:37

"Вооруженная дипломатия": Порошенко подписал закон о дипслужбе

"Вооруженная дипломатия": Порошенко подписал закон о дипслужбе - Фото
Петр Порошенко в центре (фото - пресс-служба президента)

Документ в своей новой редакции, по мнению президента, поощряет у дипломатов "не только патриотизм и профессионализм, но и креативность с выдержкой"

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Президент Петр Порошенко подписал обновленный закон о дипломатической службе. Произошло это во время торжественного мероприятия в министерстве иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.

По его мнению, новая редакция документа "делает дипслужбу передовой, эффективной и, главное, вооруженной, защищенной и европейской". Порошенко уточнил, что закон написали, основываясь на принципах Соглашении об ассоциации Украина-ЕС и "лучшем передовом опыте" европейских стран.

"Мы ценим украинского дипломата-профессионала, а не дипломата-бюрократа", - подчеркнул президент, добавив, что новый закон будет "поощрять не только патриотизм и профессионализм, но креативность, выдержку и нацеленность на победу".

Порошенко анонсировал совещание с украинскими послами в конце лета. "Речь идет о развитии и направление движения нашего государства", - уточнил он.

Читайте мнение: Кулеба о "дипломатия без иллюзий"

5 апреля Рада приняла новый закон о дипломатической службе: "за" документ 7322 проголосовали 276 депутатов, однако его ветировал президент для снесения предложений. Позднее, 7 июня, его приняли с предложениями Петра Порошенко (проголосовали 228 депутатов).

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Теги: петр порошенко, МИД, павел климкин, дипломатическая служба
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