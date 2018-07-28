Вселенский патриархат: Мы заодно с Украиной в вопросе автокефалии

Митрополит галльский Эммануил по центру (фото - president.gov.ua)

commenthover

Представитель патриархата сказал, что материнская церковь найдет выход, как поддержать украинскую церковь

Реклама

Реклама

Вселенский патриархат на стороне Украины в вопросе предоставления автокефалии. Об этом заявил представитель патриархата, митрополит галльский Еммануил, выступая на торжествах по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы уверены, что Вселенский патриархат на вашей стороне. Мы уверены что материнская церковь найдет выход не только для того, чтобы избежать больших неприятностей, но и чтобы поддержать вас в достижении успеха", - сказал он.

Представитель патриарха подтвердил, что 19 апреля 2018 года в Константинополе было принято решение начать процедуру предоставления независимости Украинской церкви.

Митрополит подчеркнул, что такое решение было принято после обращения Президента Украины и Верховной Рады, отметив, что украинская власть является правопреемницей политических структур Киевской Руси.

Патриарх Варфоломей передал свое обращение, в котором подчеркнул, что конечная цель - предоставить украинской церкви автокефалию.

Сегодня патриарх Филарет напомнил, что поместный собор одноголосно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины еще 25 лет назад.