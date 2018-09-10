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10.09.2018, 12:31

Выборы-2019: упрощена процедура голосования для переселенцев

Выборы-2019: упрощена процедура голосования для переселенцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Внутренне перемещенные лица из ОРДЛО смогут воспользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах

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Центральная избирательная комиссия упростила процедуру временного изменения места голосования для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Переселенцы, избирательный адрес которых находится в ОРДЛО, могут не прилагать к заявлению документы, которые подтверждают необходимость временного изменения места их голосования.

"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - отметили в пресс-службе.

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30 ноября 2017 года сообщалось, что по некоторым социологическим подсчетам, около 60-80% внутренне перемещенных лиц в Украине не желают возвращаться в места постоянного проживания, которые они оставили в результате гибридной войны в Донбассе. 

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Теги: выборы, переселенцы, цик
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